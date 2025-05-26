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Teşkilat zirveyi bırakmıyor! Aldığı reytingleri geçmesi zor

Tolga Sarıtaş'ın başrolü olduğu Teşkilat dizisi, reytinglerde zirveye yerleşti. Dizi elde ettiği yüksek oranlarla Pazar akşamının tek birincisi oldu.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Teşkilat zirveyi bırakmıyor! Aldığı reytingleri geçmesi zor
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TRT 1'de yayınlanan ve her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat, dün akşam 145. bölümüyle ekrana geldi. Dizi Total'de 6.74 izlenme oranı, AB'de 6.02 izlenme oranı ve ABC1'de elde ettiği 46.86 izlenme oranıyla Pazar akşamının birincisi oldu.

Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan bölümünde neler oldu?

Altay, etrafını saran silahlı adamlardan ustaca hazırladığı planla kurtuldu. Lucas'ı da yanına alan Altay, Matilda'nın kaçmasını engelleyerek hain planın detaylarını öğrendi. İstanbul'u büyük bir yıkıma sürüklemeyi amaçlayan 'Azap Günü' projesinin merkezinde, Gökpençe'nin etkisiz hale getirilmesi vardı.

Akif Başkan'ın emriyle Korkut ve Hamdi, Kraliçe'nin her adımını takip etmeye başladı. Korkut, Kate ile Linda'nın konuşmasını dinlerken Levent tarafından yakalandı. Ancak Kraliçe'yi korumak için her zaman yanında olacağını söyleyen Korkut, Kate'in güvenini kazanarak şüpheye yer bırakmadı.

Amerika'dan İstanbul'a gelen Panter, Linda ve Kraliçe'yle buluştu. Görüşmede, "Azap Günü" projesinin Linda'dan alındığını ve yetkinin artık kendisine verildiğini açıkladı. Kate, Ejder'in elinde bulunan projenin dosyalarının yer aldığı çantanın alınması için Korkut'u görevlendirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından Kate, çantayı Panter'e teslim etti.

Matilda, Kate'le haberleşmek için telefonunda özel bir iletişim uygulaması kullandığını söyledi. Sisteme giren Uzay, mesaj süresi dolduğu için konuşma silinince ortam seslerine odaklandı ve mesajların gönderildiği konumu tespit etti. Hemen harekete geçen Altay, planlanan suikastin kime olacağını çözmek için elde edilen konuma gitti. Ancak burada fark edilince yakalanmaktan son anda kurtuldu.

Altay, Akif Başkan'a saldırı yapmak isteyen ekibi ekibi etkisiz hale getirdi. Başkanın güvenliği için hızla helikopterle bölgeden uzaklaştırılması sağlandı. Ancak Panter, Akif Başkan'ın helikopterini hedef alan bir bomba patlattı.

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