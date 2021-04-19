Teşkilat'a Türk SİHA'ları damga vurdu!

19 Nisan 2021 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:00

TRT 1 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen Teşkilat dizisinde unutulmaz sahneler yaşanmaya devam ediyor. Türk istihbaratı Fadi'ye unutamayacağı bir ders veriyor. Türk SİHA'larını ele geçirdiğini zanneden Fadi ve ekibi büyük bir şok yaşıyor.



Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır.

Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler.

Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA'ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi'nin mutluluğu uzun sürmez.

Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Fadi'nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki'yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner.

Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir.

Fadi'nin başarısızlığı Şirket'te büyük bir rahatsızlık yaratır.

Şirket'in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef'ten Serdar'ı öldürmesi için talimat alır.

Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır.

Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır.

Ankara'da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.