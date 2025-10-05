İSTANBUL 23°C / 15°C
5 Ekim 2025 Pazar
Teşkilat'ın gözü Rutkay'ın üzerinde... 151. bölümde neler olacak?

TRT 1'de yayınlanan, yönetmenliğini Burak Arlıel'in yaptığı Teşkilat dizisi Pazar akşamı 151. bölümüyle ekrana gelecek.

5 Ekim 2025 Pazar 16:01
Teşkilat'ın gözü Rutkay'ın üzerinde... 151. bölümde neler olacak?
Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı TRT1 dizisi Teşkilat, 151. bölümüyle ekranda olacak.

Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

Hilal şüpheleri üzerine çekmemek için Altay'dan kendisini vurmasını ister. Altay zor bir karar eşiğinde kalır ama operasyon için gerekeni yapar ve Hilal'i vurur.

Korkut, Dizdar'ın tuzağına düştükten sonra hızlı bir çözüm arar. Silahların peşindeki Dizdar'ın beklenmedik hamlesi sonucunda Korkut onunla kozlarını paylaşacaktır. Bahar ise kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken sakladığı sırları gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.

Ekip, Rutkay'ın peşinde olduğu el yazması ile ilgili bilgiler edinip onun ülke için önemini anlar. El yazmasına Rutkay'dan önce ulaşmak için harekete geçerler.

Altay, Hilal ile birlikte girdiği operasyonda Rutkay'a yaklaşmaya başlar. Deşifre tehlikesiyle her an karşı karşıya kalmasına rağmen Altay her zorluğa hazırlıklıdır.

