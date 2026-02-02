İSTANBUL 8°C / 2°C
2 Şubat 2026 Pazartesi
Magazin

Teşkilat'ın son bölümünde neler yaşandı? Reytinglerde yine zirvede

Tolga Sarıtaş'ın başrolü olduğu Teşkilat, yayınlanan son bölümüyle bir kez daha gün birincisi oldu. İşte Teşkilat'ın son bölümünde yaşananlar!

2 Şubat 2026 Pazartesi 14:47
Teşkilat'ın son bölümünde neler yaşandı? Reytinglerde yine zirvede
ABONE OL

TRT 1'in milyonları ekran başına kilitleyen dizisi Teşkilat, dün akşamki bölümüyle yine reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Peki Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan bölümünde neler oldu?

Altay'ı tuzağa çektiğini düşünen Rutkay, Teşkilat'ın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı. Julia'yı ele geçiren ekip, Korkut'u da canlı şekilde gömüldüğü mezardan kurtardı. Kızının rehin alındığını öğrenen Davut geri adım atmak zorunda kaldı. Altay, Davut'a panzehir ve Hilal'in serbest bırakılması karşılığında Julia'yı teslim etmeyi teklif etti. Başka seçeneği kalmayan Davut bu takası kabul etti. Öte yandan Altay, Davut'tan almayı başardıkları panzehir sayesinde virüsten kurtuldu.

Altay takas öncesinde Rutkay'la gizli bir anlaşma yaptı. Altay'ın bu planı Teşkilat'ın Davut'u yakalaması için yeni bir fırsat doğurdu. Davut, Altay'la yüz yüze görüşmeyi kabul edince ekip vakit kaybetmeden operasyonu başlattı. Ancak Rutkay da boş durmadı ve operasyon sırasında Altay'la Davut'u öldürmesi için 'Kurtarıcı' lakaplı bir suikastçıyla anlaştı. Hesapta olmayan başka bir tetikçinin saldırısında Julia vuruldu, bu emir Davut'tan gelmişti. Ekipten gelen uyarıyla harekete geçen Altay ise Rutkay'ın tuttuğu suikastçıyı etkisiz hale getirmeyi başardı.

Suzan'la kaçma hazırlığı yapan Ejder, kurduğu planla öldüğünün düşünülmesini istedi. Hamdi ona ulaşmayı başardı ancak çıkan çatışmada Ejder kaçtı. Ejder'in anlaştığı aşiret lideri, oğlunun cesedini görünce geride kalan Hamdi'nin onu öldürdüğünü sandı. Korkut, rehin alınan Hamdi'yi kurtardı.

Rutkay, Teşkilat tarafından yakalanma ihtimaline karşılık, altınlarının yerini değiştirme yetkisini yalnızca Suzan'a verdi. Suzan'ın bile bilmediği bu detayı öğrenen Ejder, tüm planını altınları ele geçirmek üzerine kurdu ve yaptığı hamleyle Korkut'la Hamdi'yi başka bir noktaya yönlendirdi. Tuzaktan kurtulan Korkut ve Hamdi, Ejder'in yerini tespit etti. Mekânda çıkan çatışma sırasında Korkut ve Hamdi, Ejder'i elinden kaçırdı.

Popüler Haberler
