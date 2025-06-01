Teşkilat'ta Altay adım adım düşmanın peşinde!

TRT 1'de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat, 1 Haziran Pazar günü saat 20.00'de 146. bölümüyle ekrana gelecek.

Peki Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak?

Panter, Akif Başkan'ın helikopterini patlatmıştır. Büyük bir darbe alan Altay ve Korkut intikam ateşiyle düşmanların peşine düşerler.

Altay kendisi gibi büyük bir acı yaşayan Korkut'a destek olur. Korkut her ne kadar Kate'e, yaptıklarının cezasını vermek istese de görevi gereği onun yanında oyuna devam etmelidir.

Bütün ekipler Altay'ın liderliğinde operasyona hazırken, Altay düşmanla yüzleşmeye çok yakındır.