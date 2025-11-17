Teşkilat'ta Altay, babasının sırlarıyla yüzleşti! İşte son bölümde yaşananlar

TRT'1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne; Altay'ın, babasının sırlarıyla yüzleşmesi damga vurdu.

TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Aradıkları projeyi finanse eden şirketin Yalçındağ Holding olduğunu öğrenen Altay, bulunduğu yerin aslında onun için hazırlanmış bir başlangıç noktası olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Babası, yalnızca Altay'ın çözebileceği bir bilmece bırakmıştı. Bu sırada, elyazmasının işaret ettiği depoya Rutkay'ın da gelmesiyle iki taraf arasında çatışma çıktı. Teşkilat, düşmanın belgeleri ele geçirmesini engellemek için depoyu drone operasyonuyla patlattı. Rutkay son anda kurtuldu ve öfkesini Gölgesiz'den çıkardı.

Altay'ın babası, kapsülün tamamlandığını öğrendikten sonra holdingin başına Altay'ın geçmesini istemiş ancak Altay kabul etmeyince kapsülü gizlemeye yemin etmişti. Ölmeden önce bıraktığı notla da oğlunun kapsülü bulmasını hedeflemişti.

Cevher Başkan, kızının hayatındaki kişinin Korkut olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Korkut'la yalnız konuşan Cevher, bu ilişkiyi onaylamadığını açıkça dile getirdi. Korkut, mesafe koymak zorunda kaldığını düşünse de Bahar buna izin vermedi.

Türk mühendislerin geliştirdiği enerji kaynağının önemini bilen Rutkay, Türkiye'yi durdurmak için Gölgesiz'le ortak hareket etmeye karar verdi Rutkay, Davut'un Türk düşmanlığını temel alan yeni bir örgüt kuracağını öğrendi. Theodor, Rutkay'dan yönetim kadrosunun ilk üyesi olacak Sırp asıllı komutanı liman üzerinden ülkeye sokmasını istedi.

Liman operasyonlarında karşısına sürekli engel olarak çıkan Korkut'tan rahatsız olan Rutkay, Ejder'e onu ortadan kaldırma emri verdi. Ejder, Korkut ve Hamdi'ye önceden haber vererek bir ölüm oyunu kurguladı. Teknedeki saldırı sahteydi; ancak Rutkay, kurulan bu tuzağı başından beri fark etmişti. Dizdar'ın yönlendirdiği saldırıda hedef alınan isim Korkut'tu ancak Bahar kendisini onun önüne atıp vuruldu.

Bu sırada Teşkilat, el yazmasının "Kleopatra" kod adlı bir isme işaret ettiğini öğrendi. Kapsül hakkında bilgilerin onda olduğunu düşünen ekip, onunla temas kurmaya karar verdi. Ancak Kleopatra'nın Türk istihbaratıyla konuşmayacağını öngören ekip, karşısına yabancı bir istihbarat ajanı olarak çıkmayı planladı. Altay'la yaptığı görüşmenin ardından Kleopatra, ekip tarafından takibe alındı.

Hilal'i de yanına alarak Prag'a giden Rutkay, burada Kleopatra'yla görüştü. Türklerin enerji projesini tamamlamak için gerekli olan eksik parçayı onlardan önce bulmakta kararlı olan Rutkay, Gölgesiz'in desteğiyle Kleopatra'yla anlaşmaya vardı ve teslimat için söz aldı. Aynı anlarda Altay da kendi anlaşmasını yapmaya çalışıyordu.

Ancak Kleopatra'nın öldüğünü, ölmeden önce tüm bağlantılarını kızına bıraktığı öğrenilince iki tarafın da planları bozuldu.

Hilal Yakalandı ama Altay Tuzağa Düştü

Teslimat sırasında Kleopatra'nın kızı tarafından tuzağa düşürülen Altay, kapsülün anahtarının bizzat kendisi olduğunu söyleyen kadın tarafından Gölgesiz'e satıldı. Altay'ın başının belada olduğunu hisseden Hilal, Altay'ı son anda kurtardı.

Hilal, Rutkay'ı görmek için eve girmek üzereyken, Rutkay'ın adamları tarafından yakalandı. O sırada Altay ise annesiyle görüşeceğini düşünerek gittiği adreste karşısında Rutkay'ı buldu.