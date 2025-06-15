Teşkilat'ta Altay ve Korkut vatan için canlarını ortaya koyuyor!

TRT 1'de yayınlanan ve her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat 'Altay'dan Tuna'ya, sezon finali bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak?

Patlamanın ardından Albay Nazım'ın ölümüyle Altay büyük bir darbe alır. Kate'in planına ulaşmak için Altay ve ekibi yeni bir operasyona hazırlanırlar. Kate, parçaları birleştirdiğinde Korkut'un Teşkilat mensubu olduğunu anlar. Korkut hakkında yanılması, onu daha da acımasız bir hale getirir. Kate, hem Altay hem de Korkut için yeni bir tuzak kurmaktadır.

Ejder gemiyle ilgili bilgi edinmeye çalışırken dikkat çekmemeye özen gösterir; ancak beklenmedik bir sorunla karşılaşır.

Altay ve Korkut, ülkede yaşanacak felaketi önlemek için büyük riskler alırlar. Zaman onların aleyhinedir, fakat bu uğurda canlarını vermeye hazırdırlar.