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Teşkilat'ta Altay ve Neslihan tehlikenin içinde!

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 23 Mart Pazar günü saat 20.00'de yüz otuz yedinci bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Altay ve Neslihan, düşmanlarına karşı geri adım atmazken, Korkut ve Kraliçe'nin yüzleşmesi büyük olaylara sebep olacak. Heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı Teşkilat'ın yeni bölümü merakla bekleniyor.

Haber Merkezi24 Mart 2025 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Teşkilat'ta Altay ve Neslihan tehlikenin içinde!
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TRT 1'de yayınlanan, izleyiciyi ekran başına kilitleyen Teşkilat 'Altay'dan Tuna'ya, 23 Mart Pazar günü saat 20.00'de yüz otuz yedinci bölümüyle yayınlanacak.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak:

Altay ve Neslihan, aldıkları önemli kararla düşmanlara karşı geri adım atmazlar. Ancak bu durum onların hayatını da tehlikeye sokmuştur.

Korkut, kurduğu planla nihayet Kraliçe ile yüz yüze gelmiştir. Bu karşılaşmadan memnun olmayan Kate ise Korkut'a kolay kolay güvenmez. Hamdi, Akif Başkan'ın uyarılarına rağmen tek başına hareket edip Ejder'in tuzağına düşer. Ejder, Hamdi'yi Korkut'a karşı kullanmayı hedefler.

Altay ve Neslihan, uranyumun ülkelerine karşı kullanılmasını engellemeye çalışırlar. Bu yolda adım adım Kraliçe'ye yaklaşırken bırakılan ipuçları onlara yardımcı olacaktır.

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