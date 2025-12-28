Teşkilat'ta Altay yeni bir tehlikeyle burun buruna!

TRT 1'de yayınlanan, yönetmenliğini Burak Arlıel'in yaptığı Teşkilat, Pazar akşamı 163. bölümüyle ekrana gelecek.

Peki Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak?

Teşkilat, Şirket'in gizli toplantısına baskın düzenlerken Altaylar da çatışmada karşılarında Korkut'u bulurlar. Ekip bu durum karşısında şaşırırken Altay hemen Korkut'un amacını anlar.

Rutkay'ın hedefini öğrenen Korkut, dehşete düşer. Düşmanın acımasızlığıyla Korkut'un görevi her zamankinden daha zor bir hâl alır.

Altay ve ekip, Şirket'in iki yönetim noktasını tespit edip harekete geçerler. Bu operasyonda ekip beklenmedik bir durumla karşılaşır. Altay için tehlike düşündüğünden çok daha yakındadır.