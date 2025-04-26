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Teşkilat'ta büyük hesaplaşma! Altay ve Kraliçe yüz yüze

Teşkilat, 27 Nisan Pazar akşamı yüz kırk birinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kraliçe'nin büyük hatası sonrası Altay ve timi harekete geçerken, Ejder'i durdurmak için verilen mücadele heyecan dolu anlara sahne olacak. Altay, en büyük düşmanıyla karşı karşıya gelmeye bir adım daha yaklaşıyor.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 10:07 - Güncelleme:
Teşkilat'ta büyük hesaplaşma! Altay ve Kraliçe yüz yüze
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TRT 1'de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat 'Altay'dan Tuna'ya, 27 Nisan Pazar günü saat 20.00'de yüz kırk birinci bölümüyle ekrana gelecek.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak:

Kraliçe yaptığı hamleyle resmen kendi sonunu hazırlamıştır. Altay ve timi onu yakalamak için hazırlanır ve Kraliçe'nin telefon sinyalinin gösterdiği konuma doğru hareket eder.

Altay, Kraliçe'nin peşindeyken Korkut da Hamdi ile birlikte Ejder'i almaya gider. Ancak ne olursa olsun deşifre olmamak için önlemlerini sürdürmektedir.

Ejder, Kraliçe'yi ülkeden çıkarmaya çalışırken Altay ve Korkut onları takiptedir. Altay en büyük düşmanıyla yüzleşmeye adım adım yaklaşmaktadır.

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