Teşkilat'ta büyük hesaplaşma! Altay ve Kraliçe yüz yüze

TRT 1'de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat 'Altay'dan Tuna'ya, 27 Nisan Pazar günü saat 20.00'de yüz kırk birinci bölümüyle ekrana gelecek.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak:

Kraliçe yaptığı hamleyle resmen kendi sonunu hazırlamıştır. Altay ve timi onu yakalamak için hazırlanır ve Kraliçe'nin telefon sinyalinin gösterdiği konuma doğru hareket eder.

Altay, Kraliçe'nin peşindeyken Korkut da Hamdi ile birlikte Ejder'i almaya gider. Ancak ne olursa olsun deşifre olmamak için önlemlerini sürdürmektedir.

Ejder, Kraliçe'yi ülkeden çıkarmaya çalışırken Altay ve Korkut onları takiptedir. Altay en büyük düşmanıyla yüzleşmeye adım adım yaklaşmaktadır.