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Teşkilat'ta gerilim tırmanıyor! Altay ve Neslihan kimseye boyun eğmiyor…

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat: Altay'dan Tuna'ya, 16 Mart Pazar günü 136. bölümüyle ekrana geliyor. Neslihan, Selen'i kurtarmak için hayatını riske atarken, Altay ona destek olmak için her şeyi göze alıyor. Korkut, Sofia'nın katili Kraliçe'yi köşeye sıkıştırırken, Teşkilat ise yeni planları bozmak için harekete geçiyor

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 13:12 - Güncelleme:
Teşkilat'ta gerilim tırmanıyor! Altay ve Neslihan kimseye boyun eğmiyor…
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TRT 1'de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat 'Altay'dan Tuna'ya, 16 Mart Pazar günü saat 20.00'de yüz otuz altıncı bölümüyle ekrana gelecek.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak:

Neslihan, Selen'e panzehri yetiştirirken Kraliçe'nin adamları kliniğe saldırmıştır. Neslihan, Selen'in kurtuluşu için kendini riske atar. Altay ise onu korumak için her şeyi göze alır.

Akif Başkan'ın emriyle Korkut, Sofia'yı öldüren Kraliçe'nin peşine düşer. Kapana kısılan Kraliçe, deşifre olmamak için elinden geleni yapar fakat Korkut onunla yüzleşmeye çok yakındır.

Kraliçe'nin yeni planlarını öğrenen Teşkilat Altay sayesinde bu planları bozmayı hedefler. Neslihan ve Altay verdikleri karar doğrultusunda ne Kraliçe'ye ne de yandaşlarına boyun eğmeyecektir.

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