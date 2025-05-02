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Teşkilat'ta Korkut ve Hamdi'nin hayatını tehlikeye sokacak plan!

Teşkilat'ta Altay ve Kate arasındaki gerilim daha da tırmanıyor. Altay, Kate'in kötülüklerinin intikamını almak için harekete geçerken, Kate ise kurtulmak için zaman kazanmaya çalışıyor. Ancak, Kate'in aldığı destek Altay'ın etrafını sararken, Korkut ve Hamdi de General ile ilgili önemli bilgiler elde ederken tuzağa düşüyor. Altay, Kate'in cezalandırılması için mücadelesine devam ederken, Teşkilat düşmanın oyununu bozmaya kararlıdır.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 15:16 - Güncelleme:
Teşkilat'ta Korkut ve Hamdi'nin hayatını tehlikeye sokacak plan!
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TRT 1'de yayınlanan, Teşkilat 'Altay'dan Tuna'ya, 4 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de yüz kırk ikinci bölümüyle ekrana gelecek.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak:

Altay, Kate'in yaptığı bütün kötülüklerin intikamını almak üzeredir. Kate ise kendi canını kurtarmak için zaman kazanmaya çalışır. Bu sırada Kate'e gelen destek Altay'ın etrafını sarar.

Korkut ve Hamdi, General'e ulaşıp Kate ile ilgili önemli bilgiler edindikleri sırada tuzağa düşerler. General'in ikili için çok farklı planları vardır. Fakat Korkut ona karşı asla pes etmeyecektir.

Altay, Kate'in yaptıkların cezasının çekmesi için mücadeleye devam eder. Kate her ne kadar onu atlatmaya çalışsa da Teşkilat düşmanın oyununu bozacaktır.

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