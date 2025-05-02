Teşkilat'ta Korkut ve Hamdi'nin hayatını tehlikeye sokacak plan!

TRT 1'de yayınlanan, Teşkilat 'Altay'dan Tuna'ya, 4 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de yüz kırk ikinci bölümüyle ekrana gelecek.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak:

Altay, Kate'in yaptığı bütün kötülüklerin intikamını almak üzeredir. Kate ise kendi canını kurtarmak için zaman kazanmaya çalışır. Bu sırada Kate'e gelen destek Altay'ın etrafını sarar.

Korkut ve Hamdi, General'e ulaşıp Kate ile ilgili önemli bilgiler edindikleri sırada tuzağa düşerler. General'in ikili için çok farklı planları vardır. Fakat Korkut ona karşı asla pes etmeyecektir.

Altay, Kate'in yaptıkların cezasının çekmesi için mücadeleye devam eder. Kate her ne kadar onu atlatmaya çalışsa da Teşkilat düşmanın oyununu bozacaktır.