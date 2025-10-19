Teşkilat'ta Rutkay'ın planına karşı harekete geçiliyor!

TRT 1'de yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisi Pazar akşamı, 153. bölümüyle ekrana gelecek.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak?

Teşkilat'a yenilen düşman boş durmaz. Rutkay, karşılık olarak yeni bir saldırı planlar. Altay ve ekip, bu saldırıyı bertaraf etmek için harekete geçer.

Bahar'ın annesini hayal olarak gördüğünü öğrenen Korkut, onun yaşadıklarıyla yakından ilgilenir ve yaralarını sarmaya çalışır. Bir taraftan da Ejder ve Hamdi ile birlikte liman ihalesi için hamle yapar.

Altay ve Hilal'in düğünü için Erginsoyların evinde hazırlık başlar. Ekip, bu uzun soluklu operasyonu detaylı bir şekilde hesaplarken, Rutkay da sözde Hilal için düğün hazırlıklarının her aşamasıyla ilgilidir. Ama bu düğün, hem Teşkilat hem de düşman için farklı amaçlar taşımaktadır.