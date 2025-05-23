Teşkilat'ta taş üstünde taş kalmayacak! 'Panter' sahaya iniyor

TRT 1'de ekrana getiriken Teşkilat dizisi güçlü oyuncu kadrosuna bir ismi daha ekledi. Oyuncu Atilla Saral, Teşkilat dizisinde "Panter" kod adıyla anılan yeni bir tehdidi canlandıracak.

Diziye dahil olan Atilla Saral'ın hayat vereceği karakter, Kate ve Linda ile birlikte çalışan, soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken ve Teşkilat ekibi için büyük bir tehdit oluşturan karanlık bir figür olacak.

Panter, zekası ve stratejik hamleleriyle hem ekibin sınırlarını zorlayacak hem de hikâyeye yepyeni bir soluk getirecek.

ATİLLA SARAL KİMDİR?

Ankara'da, 27 Mart 1963'te dünyaya gelen Atilla Saral, Çerkes kökenli ve aslen Kayserili. Ankara Başkent Lisesi mezunu olan Atilla Saral, 1980'lerin sonunda başladığı mankenlik kariyerinin ardından, ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

2004 yılında İstanbul'un koşuşturmacasından uzaklaşma kararı alan oyuncu, rotasını Çanakkale Assos'a çevirdi. Doğayla iç içe bir yaşam kuran Saral, burada at binip sebze yetiştirdiği bir araziye yerleşti.

Motosiklet tutkusuyla da tanınan Saral, "Gordin" isimli bir motosiklet grubunun aktif bir üyesi. 2010 yılında "Çılgın Ruh" adlı tiyatro oyununda sahne alan Saral, Tiyatro İstanbul'un bu prodüksiyonunda usta sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı. 2014'te ise Kanal D ekranlarında yayınlanan "Zeytin Tepesi" dizisinde Aslıhan Gürbüz ve Tayanç Ayaydın gibi oyuncularla birlikte rol aldı.