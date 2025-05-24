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Teşkilat'ta tehlike büyüyor... Yeni düşman kapıda!

TRT 1'in aksiyon dolu dizisi “Teşkilat”, 145. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek. Altay'ın Lucas'ı yakalamasıyla başlayan mücadelede dengeler değişirken, Türkiye'ye yönelen yeni bir tehdit kahramanlarımızı köşeye sıkıştırıyor. Sırlar açığa çıkıyor, tehlike büyüyor.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Teşkilat'ta tehlike büyüyor... Yeni düşman kapıda!
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Teşkilat 'Altay'dan Tuna'ya, 25 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de yüz kırk beşinci bölümüyle ekrana gelecek.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak:

Lucas'ı yakalayan Altay, düşmanların Gökpençe'ye verdiği zararın çözümünü bulmaya çalışır. Fakat Mathilda'nın adamlarının gelmesiyle Altay'ın işi zorlaşır. Onlar kazandıklarını düşünürken Altay'a yardım yetişir.

Kate'in planlarını öğrenen Korkut adım adım onu takiptedir. Korkut diğer taraftan da Linda'ya yakın olmaya çalışır. Ejder'in onu deşifre etme ihtimali Korkut'u riskler almaya zorlar.

Hain planların tamamlanması için Türkiye'ye daha da tehlikeli bir düşman gönderilir. Bu düşman Kate ve Linda'yı köşeye sıkıştırırken, Altay ve Korkut'a büyük bir darbe indirmeye hazırlanır.

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