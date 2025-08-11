İSTANBUL 32°C / 22°C
  • Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu! Arayış sona erdi...
Magazin

Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu! Arayış sona erdi...

Teşkilat'ın yeni sezonunda Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu. Bir süredir kadın oyuncu arayışında olan Teşkilat'ın yapımcısı Rabia Soytürk ile anlaşma sağladı.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 12:31
Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu! Arayış sona erdi...
ABONE OL

TRT 1'in sevilen yapımı Teşkilat, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Teşkilat'ın başrolü Tolga Sarıtaş'a yeni dönemde eşlik edecek kadın partner için bir süredir devam eden oyuncu arayışı sona erdi.

Yapım ekibinin yürüttüğü görüşmelerin ardından, Rabia Soytürk ile anlaşma sağlandı. Teşkilat'ın yeni sezonunda Rabia Soytürk'ün canlandıracağı karakterin hikayeye nasıl bir yön vereceği şimdiden merak konusu oldu.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

11 Mart 1996'da İstanbul'da dünyaya gelen Rabia Soytürk, ortaöğrenimini Sağlık Koleji'nin Hemşirelik Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuğa olan ilgisi üzerine Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk kez "Şahsiyet" dizisiyle geçen Soytürk, Cansu Dere, Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu ve Metin Akdülger gibi isimlerle aynı projede yer aldı.

