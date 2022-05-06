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Magazin

Tom Cruise'dan kırmızı halıya havalı giriş

Top Gun beyaz perdeye 36 yıl aradan sonra geri döndü. Filmin galasına ise yıldız oyuncu Tom Cruise'un helikopterle gitmesi damga vurdu.

TRT Haber6 Mayıs 2022 Cuma 17:41 - Güncelleme:
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Tom Cruise bu sefer kırmızı halıya gökten indi. O anlar sinema dünyasının gündemine damga vurdu.

İlki 1986 yapımı olan Top Gun filmi, yeniden beyaz perdeye döndü. 36 yıl sonra çekilen serinin ikinci filmi Top Gun: Maverick'in galası Kaliforniya'daki USS Midway Hava Üssü'nde yapıldı. Galaya filmin başrol oyuncusu Tom Cruise damga vurdu.

59 yaşındaki aktör galaya üzerinde filmin ve kendi isminin yazılı olduğu helikopterle gitti.

Lisanslı pilot olan ünlü aktörün bu sıradışı hareketi Hollywood'un kırmızı halı klasiğini farklı bir seviyeye taşıdı.

Filmde savaş uçağı pilotunu canlandıran Tom Cruise, hayranlarının alkışlarıyla galaya katıldı.

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