Trafik ceza puanı nasıl sorgulanır? (Sürücü belgesine yazılan ceza nasıl sorgulanır?)

Trafik cezası nasıl sorgulanır sorusu milyonlarca araç sahibi vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Otoyol ve köprülerde ceza yemiş olabileceklerini düşünen vatandaşlar hem e-Devlet hem de EGM üzerinden trafik cezalarını kolayca sorgulayabiliyorlar.



Plaka ile trafik cezası sorgulama işlemi, E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Araç plakasına yazılan cezanın sorgulamasına olanak sağlayan sistem, E Devlet kapısı bünyesinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü sekmesinin altından kullanılabilecek.



Bu hizmeti kullanarak sorguladığınız trafik cezalarınız son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılan cezalardır.





- Ödeme işlemini gerçekleştirdiğiniz cezalar hizmet sayfasında görüntülenmeye devam eder. Ödeme işlemini gerçekleştirdiyseniz cezaları dikkate almayınız.



- Ödeme işlemini, Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme hizmetini kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığına henüz yansımayan cezalarınızı, bu hizmet ile görüntülenen cezaların detayında yer alan Tutanak Seri Sıra No ile Beyanla Trafik Para Cezası Ödeme hizmetini kullanarak ödeyebilirsiniz.



- Bu hizmeti kullanarak sorguladığınız trafik cezaları, Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sisteminden alınmış olup sadece bilgi amaçlıdır. Detaylı bilgi almak için cezayı tanzim eden İl/İlçe trafik birimine müracaat edilmesi gerekmektedir.



Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet bankacılığını kullanıyor olmalısınız. E-Devlet Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız.



Trafik cezası sorgulama işlemi ve online ödeme olanakları e-Devlet ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Otoyol, gişe ve köprülerde ceza yiyen vatandaşlar, online ödeme sayfasından borçlarını hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar. İşte ayrıntılar.



Trafik cezası nasıl sorgulanır?



Trafik cezası sorgulama işlemi yapmak istiyorsanız kullandığınız aracın plaka numarasını ve TC. Kimlik Numaranızı ya da bunun yerine vergi kimlik numaranızı bilmeniz gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet web sitesinden trafik cezası sorgulama işlemi yapmak için sayfada bulunan trafik cezası ve otopark sorgulama seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Seçeneğe tıkladıktan sonra sorgulama yapmak isteyen vatandaşın kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi gerekmektedir.



EGM üzerinden trafik cezası ve otopark sorgulama yapılabilmesi için ilk olarak kimlik doğrulama yapılması gerekmektedir. Sitede yer alan EGM trafik cezası sorgulama yazısında belirtildiği üzere kişilerin işlem yapabilmesi için kimlik bilgilerini ve araç ruhsat bilgilerini girmesi gerekmektedir. Kişilerin yapacağı seçimlerin ardından ilgili bilgileri gireceği bir form açılmaktadır. Formun doldurulması sayesinde bu konuda tüm işlemler tamamlanmış olduğu gibi kişilerin ceza ve güncel araç bilgileri ekranda yer almaktadır.



Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama



EGM üzerinden araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleri de yapılabilir. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama için açılan menüden araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısı seçilmeli ve bağlantı aracılığıyla kişilerin açılan sayfadaki bilgileri incelemesi gerekir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan var olan tüm cezalar incelenebilir.



Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Sorgulama



Araç plakasına yazılan ceza sorgulama dışında sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama için de yine EGM kullanılabilmektedir. Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama sayesinde kişilerin sürücü belgelerine yazılan cezanın olup olmadığı, var olan cezalar ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir.



Otoparka Çekilen Araç Sorgulama



Sorgulama ekranlarında aynı zamanda otoparka çekilen araç sorgulama yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda kişilerin araçlarının hangi otoparkta yer aldığını öğrenmesi ve bu işlemlere bağlı cezaların ne kadar olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır.



Trafik cezası nasıl ödenir?



Trafik cezası ödeme işleminin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gereklidir. Ceza tebliğ edildikten sonra, anlaşmalı bankalar aracılığı ile trafik cezası ödenebilir. Banka seçeneği dışında, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir.







Trafik cezasında indirim



Trafik cezası kesilen sürücüler, erken ödeme yaparlarsa yüzde 25 indirimli ödeme gerçekleştirebilirler. Sürücülerin indirim imkanından yararlanabilmeleri için, cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmaları gerekir. 15 gün içinde ödemeyenlere indirim imkanı sunulmaz. Erken ödemede yapılan indirim dışında, trafik cezasını geç ödeyen sürücülere de yüzde 5 oranında gecikme zammı ilave edilir.



Resmi sitede yapılan uyarıda; 'Bu sayfada yapılan sorgulama sonuçları bilgilendirme amaçlı olup, son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını içermektedir.' ibaresi dikkat çekiyor. Lütfen ceza sorgulamalarınızı bu bilgiyi atlamadan referans alın..



PLAKADAN CEZA SORGULAMA NASIL YAPILIR?



1) e-Devlet Kapısı...http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “GirişYap” bağlantısına tıklayınız.



2) Kimlik Doğrulama Sistemi... Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.



3) Kimlik Doğrulama Yöntemi... Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.



4) Kullanmanız gereken hizmetin adı “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.



Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-cezasorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.



Site içi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Kurumlar bağlantısını kullanarak hizmeti sunan kurumun sayfasına erişebilirsiniz. Kurumun sayfasında “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısına tıkladığınızda hizmete ulaşabilirsiniz.



5) Son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılmış trafik cezası yoksa hizmet sayfasında “Son bir yıl içerisinde adınıza kayıtlı araç plakasına yazılan herhangi bir ceza bulunamadı.” açıklaması görüntülenecektir.



Trafik cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır Plakadan ceza sorgulama



6) Son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılan trafik cezası varsa Ceza Bilgileri tablosunda;

- T.C. Kimlik Numarası

- Aracın Plakası

- Cezanın Düzenlendiği İl

- Cezanın Düzenlendiği İlçe

- Ceza Tarihi

- Ceza Saati

- Ceza Tutarı (TL)

bilgileri görüntülenecektir. Tablodaki İşlem alanında yer alan “Detay” düğmesini kullanarak, trafik cezanızın detaylı bilgilerine erişebilirsiniz.



Trafik cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır Plakadan ceza sorgulama



7) Ceza bilgilerinin görüntülendiği tabloda “Detay” düğmesini kullanarak, Ceza Detay Bilgileri başlığı altında;

- T.C. Kimlik Numarası

- Aracın Plakası

- Tutanak Seri Sıra No

- Ceza Tutarı (TL)

- Cezanın Düzenlendiği İl

- Cezanın Düzenlendiği İlçe

- Cezanın Düzenlendiği Yer

- Ceza Tarihi

- Ceza Saati

- Ceza Maddeleri

bilgilerine erişebilirsiniz.

Ekranda yer alan “Yazdır” düğmesini kullanarak sayfayı yazdırabilirsiniz.

Trafik cezası sorgulama işlemi, milyonlarca sürücü adayı tarafından oldukça merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Köprü, otoyollar ve ışık ihlalleri sebebiyle ceza yemiş olabileceğini düşünen vatandaşlar, internet yoluyla trafik cezası sorgulama işlemine göz atıyorlar.



Trafik cezası sorgulama işlemi yapmak istiyorsanız kullandığınız aracın plaka numarasını ve TC. Kimlik Numaranızı ya da bunun yerine vergi kimlik numaranızı bilmeniz gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet web sitesinden trafik cezası sorgulama işlemi yapmak için sayfada bulunan trafik cezası ve otopark sorgulama seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Seçeneğe tıkladıktan sonra sorgulama yapmak isteyen vatandaşın kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi gerekmektedir.



EGM üzerinden trafik cezası ve otopark sorgulama yapılabilmesi için ilk olarak kimlik doğrulama yapılması gerekmektedir. Sitede yer alan EGM trafik cezası sorgulama yazısında belirtildiği üzere kişilerin işlem yapabilmesi için kimlik bilgilerini ve araç ruhsat bilgilerini girmesi gerekmektedir. Kişilerin yapacağı seçimlerin ardından ilgili bilgileri gireceği bir form açılmaktadır. Formun doldurulması sayesinde bu konuda tüm işlemler tamamlanmış olduğu gibi kişilerin ceza ve güncel araç bilgileri ekranda yer almaktadır.



Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

EGM üzerinden araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleri de yapılabilir. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama için açılan menüden araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısı seçilmeli ve bağlantı aracılığıyla kişilerin açılan sayfadaki bilgileri incelemesi gerekir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan var olan tüm cezalar incelenebilir.



Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Sorgulama

Araç plakasına yazılan ceza sorgulama dışında sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama için de yine EGM kullanılabilmektedir. Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama sayesinde kişilerin sürücü belgelerine yazılan cezanın olup olmadığı, var olan cezalar ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir.



Otoparka Çekilen Araç Sorgulama

Sorgulama ekranlarında aynı zamanda otoparka çekilen araç sorgulama yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda kişilerin araçlarının hangi otoparkta yer aldığını öğrenmesi ve bu işlemlere bağlı cezaların ne kadar olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır.



Trafik cezası nasıl sorgulanır?



e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için; e-Devlet’e giriş yapılır. e-Devlet girişi; mobil imza, E-İmza, e-Devlet şifresi, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı seçenekleri ile gerçekleştirilebilir. e-Devlet kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen giriş seçeneği, e-Devlet şifresidir. e-Devlet şifresi, PTT şubelerinden 2 Türk Lirası ücret karşılığında alınabilir. Sisteme girildikten sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantıdan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısı ile trafik ceza sorgulaması yapılabilir.



Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; gib.gov.tr internet sitesine girilir. ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ bölümünde bulunan ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme bağlantısından trafik cezası sorgulanabilir. Kredi kartı ile de ödeme gerçekleştirilebilir.



Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; egm.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısı açılarak ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi istenen bilgiler yazılır. Yapılacak sorgulama sonucunda son bir yıla ait trafik cezaları görülebilir.



Trafik cezası nasıl ödenir?



Trafik cezası ödeme işleminin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gereklidir. Ceza tebliğ edildikten sonra, anlaşmalı bankalar aracılığı ile trafik cezası ödenebilir. Banka seçeneği dışında, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir.



Trafik cezasında indirim



Trafik cezası kesilen sürücüler, erken ödeme yaparlarsa yüzde 25 indirimli ödeme gerçekleştirebilirler. Sürücülerin indirim imkanından yararlanabilmeleri için, cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmaları gerekir. 15 gün içinde ödemeyenlere indirim imkanı sunulmaz. Erken ödemede yapılan indirim dışında, trafik cezasını geç ödeyen sürücülere de yüzde 5 oranında gecikme zammı ilave edilir.



Resmi sitede yapılan uyarıda; 'Bu sayfada yapılan sorgulama sonuçları bilgilendirme amaçlı olup, son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını içermektedir.' ibaresi dikkat çekiyor. Lütfen ceza sorgulamalarınızı bu bilgiyi atlamadan referans alın..