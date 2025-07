TRT 12 Punto 6. kez sinema severlerle buluşuyor!

12 Punto'nun sadece TRT'nin değil Türkiye'nin sinema markası olduğunu, TRT'nin 34 yıldır Türkiye'de sinemaya destek verdiğini dile getiren TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, "Birçok alanda birçok markalar var ama 12 Punto 7 yıllık değil de 40 yıllık bir marka gibi. Bu bizi en çok sevindiren şey. Hem bilinmesi, kabul edilmesi hem de uluslararası etkisi açısından" dedi.

İbrahim Keleş, 12 Punto'nun sadece 7 yılda hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda naif ve estetik bir marka olarak kendisini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bu güzel örnekleri de büyütmek gerekiyor. Onun için bugüne kadar emeği olan herkese de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Keleş, sinemalardaki yapımlar içinde TRT ortak yapımlarının payına ilişkin ise "Sadece 2024 yılında Türkiye'de toplamda 15 tane ortak yapıma imza attık. Bu filmlerden 8'i animasyon filmi, bir tanesi ana akım film, bir tanesi çocuk filmi, 5 tanesi ise arthouse film. İzleyici açısından baktığımızda, 2024 yılında vizyona giren filmleri 208 yerli yapımı toplamda yaklaşık 18.5 milyon seyirci izlemiş. Bu izleyicilerin yaklaşık 5 milyonu TRT ortak yapımlarını izlemiş. 208 yapımdan biz 15 tanesini yapmışız ama yaklaşık yüzde 30'una yakın seyirci bizim filmlerimize gelmiş. Dolayısıyla burada şunu net olarak görüyoruz. Yapılan filmlerimiz izleniyor. Bu bir kamu yayıncısı olarak bizim en çok önemsediğimiz ve aslında gurur da duyduğumuz bir şey. Çünkü nitelik ve nicelik meselesi önemli. Sadece sayıyla bir şeyler yapmak değil, gerçekten halkla buluşan, halk tarafından kabul edilen nitelikte içerikler yapmak da önemli" değerlendirmesini yaptı.

TRT Sinema Müdürü Güven: "Bu filmler Türk sinemasını tüm dünyada temsil edecek"

Türk sinemasını TRT'nin markasıyla beraber tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya yaymaya çalıştıklarının altını çizen TRT Sinema Müdürü Güven, programın yurt dışından gelen senaryo danışmanlarının da katıldığı proje geliştirme görüşmeleriyle başladığını kaydetti. Güven, yoğun bir program hazırlandığına işaret ederek, "Çünkü bu filmler önümüzdeki senelerde Türk sinemasını tüm dünyada temsil edecek. Dolayısıyla buradan elde edecekleri en ufak bir katkı bile onlar için çok kıymetli. İnşallah şu anda projede finalist olan işlerimiz, gurur duyacağımız işlere dönüşür" ifadesini kullandı.

Bu sene 12 Punto'nun yurt dışından, 35 ülkeden 60'a yakın meslek profesyonelini bir araya getirdiğini vurgulayan Güven, "Çok kıymetli ülkelerden, çok kıymetli temsilciler programımıza geliyor. Danışmanlıklar, eğitimler, toplantılar, söyleşiler, paneller, açık hava gösterimleri var. Yapımcı, yönetmen haricinde festival yöneticileri, fon yöneticileri, ortak yapım marketleri temsilcileri ve satış ajansları da çok katkı sunacak" değerlendirmesinde bulundu.

Projelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve TRT'nin ortak yapım desteklerinin yanı sıra yurt dışından da ortak yapımcı ve fon bulabilmelerinin önemli olduğunu dile getiren Güven, "Aslında bunu sağlamaya çalışıyoruz. TRT olarak en başından itibaren projeyi alıp, en son festival dolaşımına kadar bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Çok önemli ülkelerden temsilciler bize geliyor olacak. Bu sene jüri üyelerini açıkladık. Gerçekten sinema sektörünü çok ilgilendiği, çok uluslararası ve çok önemli isimler var" şeklinde konuştu.

Geçen sene Balkan ülkelerinden sinema genel müdürlerini davet ettikleri 12 Punto'nun bu sene de Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın sinema genel müdürlerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır'dan konukları da ağırlayacağı bilgisini veren Güven, "Türkiye, İstanbul ve 12 Punto, bir anda özellikle yakın coğrafyamızın sinema üssü haline geliyor" dedi.

12 Punto 2025'te neler var?

12 Punto 2025 kapsamında bu sene de ödüllü yönetmen, yapımcı ve sinema profesyonellerinin vereceği masterclasslar, paneller ve sunumlar gerçekleştirilecek. TRT 12 Punto'nun uluslararası jüri üyeleri her yıl dünya sinemasının en etkili isimlerinden oluşuyor. Bu yıl usta yönetmen Andrey Zvyagintsev, yönetmen Jessica Hausner, Altın Küre'nin Başkanı Helen Hoehne, ARTE France Cinema Genel Müdürü Olivier Pere ve Filistinli ödüllü oyuncu Yasmine Al Massri TRT 12 Punto'da jüri koltuğuna oturacak. Bu yıl 12 Punto Açık Hava Sineması'nda Filistin sinemasının güncel kısa filmlerinden "Orange From Jaffa" ve "UNDR" izleyicilerle buluşacak. Osman Sınav'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği "Uzun Hikaye" filmi ile Jessica Hausner'ın 2023'te Cannes'da yarışan TRT ortak yapımı filmi "Club Zero", 12 Punto Açık Hava Sineması'nda herkese açık olarak ve ücretsiz gösterilecek.

12 Punto'ya bu yıl eklenen yeni program "Kurgu Danışmanlığı" toplantılarında, kurgu alanının en iyi isimlerinden Benjamin Mirguet, geçen yıllarda 12 Punto'da ödül kazanmış ve kurgu aşamasında olan iki film projesine danışmanlık verecek.

13-20 Temmuz'da her akşam saat 19.00'da TRT 2'de "12 Punto Özel" programı yayınlanacak. Uluslararası jüri üyeleri 19 Temmuz'da finalist proje ekiplerinin sunumlarını izleyecek. Finalistler arasından seçilen 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek. Törende ayrıca "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan projeler de duyurulacak.

"12 Punto" 7 yılda 128 projeye ödül verdi

Uluslararası sinema endüstrisinde referans gösterilen platformlardan biri haline gelen 12 Punto, son 7 yılda çeşitli kategorilerde toplam 128 projeye ödül verdi. Bugüne kadar 21 "TRT Ortak Yapım Ödülü", 21 "TRT Ön Alım Ödülü", 18 "TRT Proje Geliştirme Ödülü", 14 "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" ve 54 "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" olmak üzere toplam 128 ödül verildi.