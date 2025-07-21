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TRT 12 Punto Ödülleri 7. kez sahiplerini buldu!

TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen, Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “TRT 12 Punto”, ödül töreniyle sona erdi.

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 12:23 - Güncelleme:
TRT 12 Punto Ödülleri 7. kez sahiplerini buldu!
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Bu yıl 13-20 Temmuz tarihleri arasında, 35 farklı ülkeden 60'a yakın sinemacının katılımıyla gerçekleşen "12 Punto 2025", ödül töreni ile sona erdi. TRT 2'den canlı yayınlanan ödül törenine; TRT Genel Müdür Yardımcıları Mücahid Eker, Osman Bilgin, Serhat Eroğlu ile TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hale Kaplan, TRT ekran yüzleri, programın ulusal ve uluslararası jüri üyeleri ve kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Mücahid Eker, açılışta yaptığı konuşmada sinemayı yeniden anlamlı bir zemine taşımanın ve sahici hikayelerin izleyiciyle buluşmasına katkı sunmanın çok önemli ve çok hayati bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu ihtiyaca cevap vermek için TRT olarak gayret gösterdiklerini dile getiren Eker, Bu bağlamda tüm bu dayatma, baskı ve saldırılardan sıtkı sıyrılan ve adımlayacak yeni yollar arayan sinemacılar için bir işaret fişeği olması maksadıyla 2019 yılında 12 Punto'yu hayata geçirmiştik. Bu yıl yedincisini düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. 12 Punto, ödüllü yönetmen ve yapımcıları, senaristleri, senaryo danışmanlarını, önemli festivallerin programcılarını, satış şirketlerinin temsilcilerini ve dünya sinemasının önde gelen şirketlerinin yöneticilerini, yani sinemanın tüm paydaşlarını bir araya getiren ve hepimizin gurur duyduğu güçlü bir platform haline geldi dedi.

Büyük ödüller sahiplerini buldu

Final töreninde dünya sinemasının önemli beş isminden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucu dört projeye; TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü, üç projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, üç projeye TRT Ön Alım Ödülü ve altı projeye TRT Proje Geliştirme Ödülü verildi.

Ödüller, TRT Genel Müdür Yardımcıları Mücahid Eker, Osman Bilgin, Serhat Eroğlu, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hale Kaplan ile jüriden yönetmen Andrey Zvyagintsev, yönetmen Jessica Hausner, Altın Küre'nin Başkanı Helen Hoehne, ARTE France Cinema Genel Müdürü Olivier Pere ve Filistinli oyuncu Yasmine Al Massri tarafından kazanan projelerin sahiplerine takdim edildi.

"12 Punto 2025"te ödül alan projeler

Saraybosna Film Festivali Cinelink Yapımcı Ödülü

- Varsayım / Yönetmen: Tarık Ötgen / Yapımcı: İpek Erden, Tarık Ötgen

TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü

- Minotaur / Yönetmen: Andrey Zvyagintsev / Yapımcı: MK2, Yusuf Aslanyürek

- Beirut 1931 / Yönetmen: Kamal Aljafari / Yapımcı: Kamal Aljafari, Hakan Sancaktutan

- My Notes on Mars / Lili Horvat / Yapımcı: Mirsad Purivatr, Mehmet Bahadır Er

- Dead Hasan / Yönetmen: Turkan Huseyn / Yapımcı: Emil Necefov, Emrah Kılıç

TRT Ortak Yapım Ödülü

- Parlaktan Daha Parlak Bir Söz / Yönetmen: Belkıs Bayrak / Yapımcı: Belkıs Bayrak, Murat

Yaşar Bayrak

- Danalar ve İnsanlar / Yönetmen: Fikret Reyhan / Yapımcı: Nizam Reyhan

- Varsayım / Yönetmen: Tarık Ötgen / Yapımcı: İpek Erden, Tarık Ötgen

TRT Ön Alım Ödülü

- İkinci Uzun Metraj Film Projesi / Yönetmen: Okan Açmak / Yapımcı: Merve Sena Kılıç

Haznevi

- Tüm Yorgun Atlar / Yönetmen: Burak Çevik / Yapımcı: Burak Çevik

- Kaza / Yönetmen: Ümit Köreken / Yapımcı: Nursen Çetin Köreken

TRT Proje Geliştirme Ödülü

- Bak Postacı Geliyor / Yönetmen: Yüksel Aksu / Yapımcı: Ahmet Erdem, Osman Enes Yakut

- Hucurat / Yönetmen: Adnan Güler / Yapımcı: Ahmet Edebali

- İnsan İnsan / Yönetmen: Harun Korkmaz / Yapımcı: Harun Korkmaz

- Kiralık / Yönetmen: Okan Akgün / Yapımcı: Suat Köçer

- Yeşil Yapraklı Kırmızı Domates / Yönetmen: Kaan Atilla Taşkın / Yapımcı: Mahnaz Tafaghi

- Yüzleşme / Yönetmen: Baran Mayda / Yapımcı: Burhan Gün

  • TRT 12 Punto
  • TRT sinema

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