17 Aralık 2025 Çarşamba
Magazin

TRT ortak yapımı ''Palestine 36'', Oscar'da kısa listeye seçildi!

Filistinli ödüllü yönetmen Annemarie Jacir'in çektiği TRT ortak yapımı 'Palestine 36', Filistin'in Oscar adayı olarak 98. Akademi Ödülleri'ne dahil oldu.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 14:15
TRT ortak yapımı ''Palestine 36'', Oscar'da kısa listeye seçildi!
TRT'den yapılan açıklamaya göre, "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde kısa listeye kalan yapım, ilk 15 film arasına girdi.

Dünya genelinde 86 ülkenin aday gösterdiği yarışta Filistin'i temsil eden film, yapımcı Osama Bawardi ve yönetmen Annemarie Jacir'in işbirliğiyle hayata geçirildi. Türkiye, Filistin, İngiltere, Fransa, Danimarka, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün ortak yapımcılığında hazırlanan film, seçici kurulun dikkatini çekmeyi başardı.

Dünya prömiyerini 50. Toronto Film Festivali'nde gerçekleştiren film, gösterimin ardından uzun süre ayakta alkışlanmış, salonda "Free Free Palestine" sloganları yükselmişti.

Filmin Türkiye prömiyeri, 13. Boğaziçi Film Festivali'nde yapıldı. Türkiye'deki tüm gösterimleri kapalı gişe olan yapım, sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

