TRT ortak yapımı Tavşan İmparatorluğu'na Altın Portakal'dan 7 ödül!

Bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 62. Antalya Film Festivali'nde kazananlar açıklandı. TRT ortak yapımı "Tavşan İmparatorluğu" festivalden 7 ödülle dönerken, TRT destekli "Aldığımız Nefes" Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. TRT ortak yapımı "Sahibinden Rahmet" En İyi Senaryo Ödülü ve Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nü, TRT ortak yapımı "Kanto" ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

TRT ortak yapımı Tavşan İmparatorluğu 7 ödül kazandı

Seyfettin Tokmak'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı Tavşan İmparatorluğu, festivalde 7 ödül kazandı. Film; En İyi Film Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü (Claudia Becerril Bulos), En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü (Tora Aghabayova), Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Sermet Yeşil) ve Sungu Çapan Sinema Yazarları Ulusal En İyi Film Ödülü'nü kazandı. Tavşan İmparatorluğu, 12 Punto'nun ilk senesi olan 12 Punto 2019'da TRT Ortak Yapım Ödülü'nü kazanmıştı.

Aldığımız Nefes Jüri Özel Ödülü'nü kazandı

Şeyhmus Altun'un yönettiği, Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan'ın yapımcılığını üstlendiği TRT destekli Aldığımız Nefes, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü kazandı. Yönetmenin ilk filmi olan Aldığımız Nefes, 12 Punto 2023 finalistlerinden biriydi.

Sahibinden Rahmet 2 ödül kazandı

Gözde Yetişkin ve Emre Sert'in yönettiği, Kerem Çelebi, Emre Sert, Gözde Yetişkin ve Ender Sevim'in yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı Sahibinden Rahmet, En İyi Senaryo Ödülü ve Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nü kazandı. Yönetmenlerin ilk uzun metrajlı filmi olan Sahibinden Rahmet, 12 Punto 2021'de TRT Ortak Yapım Ödülü'nü kazanmıştı.

TRT ortak yapımı Kanto'ya En İyi Kadın Oyuncu ödülü

Ensar Altay'ın yönettiği, Süleyman Civliz ve Ensar Altay'ın yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı Kanto, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü (Yıldız Kültür) kazandı. Film, daha önce yaptığı belgesellerle tanınan yönetmen Ensar Altay'ın ilk uzun metrajlı kurmaca filmi.