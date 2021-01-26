Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı'ndan alacağı ücret dudak uçuklattı!

26 Ocak 2021 Salı 14:53 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 14:53

Tuba Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı. Geçtiğimiz günlerde Sosyal medya hesabından çekimlere başladığını duyuran Tuba Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İddiaya göre yapım şirketi, Tuba Büyüküstün’ün rolü kabul etmesi için 3 milyon TL transfer ücreti ödedi. Büyüküstün'ün dizide bölüm başı alacağı ücret ise meslektaşlarını kıskandıracak cinsten.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Posta gazetesinin haberine göre; yapım şirketi Tuba Büyüküstün’ün ‘Sefirin Kızı’nı kabul etmesi için 3 milyon TL transfer ücreti ödedi.

BÖLÜM BAŞI 200 BİN TL ALACAK

Ayrıca güzel oyuncunun Engin Akyürek gibi bölüm başı 200 bin TL alacağı iddia edildi. Bunlara ek olarak Büyüküstün, yurt dışı satışlarından da pay alacak.

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından 'Sefirin Kızı' dizisinin kadrosundan ayrılan Neslihan Atagül yerine gelen Tuba Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret gündeme oturdu. Yakalandığı bağırsak rahatsızlığı sonrası tedavisi için oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmişti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

Yeni dizisinde birçok ünlü oyuncu ile birlikte rol alacak olan Büyüküstün, duygularını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

38 yaşındaki oyuncu mesajında; "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" dedi.

YILLAR SONRA YENİDEN PARTNER OLDULAR

Bir dönem 'Kara Para Aşk' dizisinde Engin Akyürek'le başrolde yer alan Tuba Büyüküstün, yıllar sonra eski partneri ile yeniden bir araya geldi.

38 yaşındaki oyuncunun, dizi setinden yaptığı ilk paylaşım ve ”Engin’le 6 yıl sonra buluştuk. İlk sahnemizi çektik. Çok güzeldi” notu hayranlarını heyecanlandırdı.