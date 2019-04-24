Tuğba Özerk kaç yaşında? Tuğba Özerk kimdir?

Tuğba Özerk kimdir? Tuğba Özerk kaç yaşında ve nereli? Babasını Tunç Özerk’i kaybettikten sonra, Neşet Ertaş'ın Ahirim Sensin türküsünü okuyarak hayranlarının yüreğini burkan şarkıcı Tuğba Özerk, Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Bugün, Tuğba Özerk’in seslendirdiği “Ahirim Sensin” klibi ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlandı. Bunu üzerine seyirciler, Tuğba Özerk kimdir? Tuğba Özerk kaç yaşında ve nereli? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte haberimizin detayları...

TUĞBA ÖZERK KİMDİR?

Tuğba Özerk, 4 Haziran 1980 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. Melih Özakat ve Özel Çakabey okullarında okuyan Özerk, ortaokulu bitirmesinin ardından müzik eğitimi almak üzere konservatuvara katıldı.

Henüz 7 yaşındayken TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarları'nda bulunan çocuk korolarında eğitim almaya başlayan Özerk, 11 yaşındayken ünlü sanatçı Sezen Aksu tarafından keşfedildi. 1992 yılında Sezen Aksu'yla beraber ilk geri vokal çalışmasına imza atan Özerk, bir yandan okuluna devam ederken bir yandan da Aksu ile beraber vokal çalışmalarını sürdürüyordu.

Aksu ile beraber 2002 yılında TRT'de yayınlanan bir müzik programına katılan Özerk, burada solo seslendirdiği bir şarkı ve Aksu'ya yaptığı geri vokaller ile büyük bir ün kazandı ve de Büyük Yetenek ünvanını aldı. Eğitim hayatının sona ermesinin ardından İstanbul'a taşınan genç sanatçı, burada aralarında Ege ve Deniz Seki gibi ünlü isimlerin yer aldığı pek çok sanatçıya geri vokal olarak albümlerinde eşlik etti.

Tuğba Özerk'în ilk solo albümü olan Dün Gibi, 2003 yılında piyasaya çıktı. Müzik listelerine Aşk Yarası adlı açılış şarkısı ile bir numaradan giriş yapan albümün ardından gelen oyunculuk tekliflerini değerlendiren genç sanatçı, ATV'de yayınlanan Böyle Mi Olacaktı adlı T.V. dizisinde de bir yıla yakın bir süre rol aldı.

Özerk'in ikinci albümü, 2005 yılında piyasaya çıkan Tuğba Özerk oldu. İlk albümünde sadece bir adet bestesi yer alan genç sanatçı, kendi adını taşıyan ikinci albümünde ise kendi bestelerini ağırlıklı olarak kullandı. Albümün çıkış şarkısı olan ve Nazan Öncel imzasını yaşıyan Lo Lo Lo, listelerin en üst sıralarına yerleşirken, sanatçıya da Altın Kelebek ödülü kazandırdı.

İkinci albümünün piyasaya çıkmasının ardından iki senelik bir suskunluk dönemi yaşayan Özerk, 2007 yılında üçüncü albümü olan Yıkıldı Duvarlarım ile listelere hızlı bir dönüşte bulundu. Albümde bulunan ve kendi bestesi olan Acı Hatıralar adlı şarkıya klip çeken Özerk, böylece şarkıcı kimliği kadar besteci kimliğiyle de anılmaya başladı.

Tuğba Özerk'in, Erhan Bayrak prodüktörlüğünde hazırlanan Aşkın Her Hali adlı albümü 2009 yılında piyasaya çıktı. Avrupa Müzik etiketi ile yayınlanan albümdeki şarkıların dokuzunun söz ve müziğini kendisi hazırlayan Özerk, bu albümün ilk video klibini Bitter Çikolata adlı şarkısına çekti.

Son olarak Tuğba Özerk Türk halk ozanı ve halk müziği şarkıcısı Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin" türküsünü seslendirdi. Yönetmenliğini Caner Erzincan'ın yaptığı "Ahirim Sensin" klibi ilk kez Kanal D'de yayınlandı.