13 Mart 2022 Pazar 11:39 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 11:39

Tuğçe Kandemir aslen nereli? sorusunun yanıtı, şarkıcının "Şarkılar Bizi Söyler" programının Karadeniz Gecesine katılmasıyla birlikte gündeme geldi. Benim Öyküm, Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen parçalarıyla tanınan şarkıcı, güzel sesiyle kısa sürede şöhrete kavuştu. Peki Tuğçe Kandemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü ismin hayatı ile ilgilimerak edilenler.

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

Tuğçe Kandemir, 1996 yılında Ankara'da doğdu. Şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni olan Tuğçe Kandemir, Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile tanınmaktadır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır.

İki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan isim 8 yaşında iken müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Mersin Üniversitesi'nden edebiyat öğretmeni olarak mezun olmuştur ancak atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği Bu Benim Öyküm başlıklı şarkısının internette yayılmasıyla ünlü olmuştur. Bunun üzerine bir yapım şirketi ile anlaşmıştır ve şarkıya bir klip çekilmiştir.

Tuğçe Kandemir'in Bu Benim Öyküm şarkısı, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaşmıştır ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı olmuştur. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşmıştır.

TUĞÇE KANDEMİR ASLEN NERELİ?

Tuğçe Kandemir aslen Mersinli ve 26 yaşındadır. Asıl mesleği ise edebiyat öğretmenliğidir.

TUĞÇE KANDEMİR'İN ŞARKILARI

"Bu Benim Öyküm" (2018)

"Ah Ellerim Kırılaydı" (2021)

"İğdeli Yar (Remix)" (2021)

"Kahverengi Gözlerin" (Sevda Yüklü Şarkılar) (2021)

"Sakın Ola" (2021)

"Saçlarıma Yıldız Takana" (2022)

"Yanlış" (2018)

"İçimdeki Sen" (ft. Bilal Sonses) (2018)

"Gülü Soldurmam" (2019)

"Yelkovan" (2019)

"Yağmur" (2019)

"El-Âlem" (2020)

"Kurban Olduğum" (2020)

"Kördüğüm" (Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ile) (2020)

"Ne Güzel Yaratmış" (2020)

"Seni Öptüğüm Sokak" (Eypio ile) (2021)