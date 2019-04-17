Tülin Şahin kiminle evlendi? Tülin Şahin kimdir?

Tülin Şahin kimdir? Tülin Şahin kiminle evlendi? Türkiye’nin ünlü top modeli Tülin Şahin Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz'de dünya evine girdi. Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamadılar. Lizbon’daki evlerinde dünya evine giren Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, en kısa sürede Türkiye’de de bir kutlama organize edecek. Sivaslı olması dolayısıyla "Sivaslı Cindy" olarak anılmaya başlanan Tülin Şahin, Paris Moda Haftası, Londra Moda Haftası, Milano Moda Haftası ve New York Moda Haftası gibi dört büyük moda haftasında görevler aldı. Ralp Lauren, Silk and Cashmere, Hublot, Victoria Secret, Audi gibi daha birçok dünya markası ile çalıştı. İşte haberimizin detayları...

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?

Ünlü top model Tülin Şahin, 13 Aralık 1980 tarihinde, Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi. 1998 yılında bu ülkeden ayrılarak profesyonel mankenlik için Paris'e gitti. Türkiye'ye bir markanın mankenlik işi için gelen Tülin Şahin, Amerikalı manken Cindy Crawford'a olan benzerliği ile çok konuşuldu. Tülin Şahin, bu benzerliğin ardından ailesinin Sivaslı olması dolayısıyla "Sivaslı Cindy" olarak anılmaya başlandı.

Paris Moda Haftası, Londra Moda Haftası, Milano Moda Haftası ve New York Moda Haftası gibi dört büyük moda haftasında görevler aldı. Ralp Lauren, Silk and Cashmere, Hublot, Victoria Secret, Audi gibi daha birçok dünya markası ile çalıştı.

Türkiye Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye reklam elçisi seçildi. Global Citizen ForumTürkiye elçisi ve Unicef Türkiye elçisi seçildi.

2005 yılında evlendiği şef ve televizyoncu Mehmet Özer ile 2017 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Zayıflamak isteyen kadınlara yönelik "Beslenme ve diyet üzerine Sırlar", "Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz?" ve "Kral Prens ve Fakir" kitaplarını yazmıştır.

1986'da Olacak O Kadar'da, 1996'da Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır.