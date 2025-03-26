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Tuna Orhan 'Baklavacı Kahraman' rolüyle Gönül Dağı'nda!

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosuna, Tuna Orhan dahil oldu. Orhan dizide, 'Baklavacı Kahraman' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.

HABER MERKEZİ26 Mart 2025 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Tuna Orhan 'Baklavacı Kahraman' rolüyle Gönül Dağı'nda!
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Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosu büyüyor. 29 Mart Cumartesi akşamı TRT 1'de 172. bölümüyle ekranda yer alacak olan diziye; oyuncu Tuna Orhan dahil oldu. Rol kendisine teklif edildiğinde çok mutlu olduğunu belirten Orhan, "Beş yıldır devam eden bir işe sonradan katılmak aslında biraz ürkütücüydü benim için... Çünkü işin bünyesi sizi kabul etmeyebilir. Bu yüzden tedirgindim açıkçası ama o kadar sıcak karşılandım ki sanki başladığı günden beri buradaymışım gibi oldum" dedi.

Oynayacağı Baklavacı Kahraman'ın iyi kalpli bir adam olduğunu ve ancak aksilik yapmaktan da hoşlandığını vurgulayan sanatçı, şunları söyledi:

"Kahraman aslında çok iyi birisi. Zaten bu dizide kötü adam neredeyse yok. Sıcak duygulardan hareketle bakarsak Kahraman iyi bir insan. Aksilik yapmayı da çok seviyor. Özellikle Dişçi Musa'yla didişmek onun için çok keyifli bir oyun gibi oldu. Öyle kurguladım biraz ben rolü... Nuri Gökaşan'la da çok keyifli anlaştık, çektiğimiz sahneler bu şekilde ilerlemeye başladı. Gedelli kasabası bana ilk günden beri ev sahipliği yapmaya başladı bile..."

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