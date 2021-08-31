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Türk Sanat Müziği sanatçısı Çayırlı'dan acı haber

Türk Sanat Müziği geleneğinin önemli ve başarılı isimlerinden İnci Çayırlı 86 yaşında hayatını kaybetti.

31 Ağustos 2021 Salı 23:27 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 23:32
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Türk Sanat Müziği Bestecisi ve koro şefi Cengizhan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli sanatçı, hoca İnci Çayırlı'yı kaybettik. Yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Klasik Türk Musikisi'nin büyük sanatkarı İnci Çayırlı'nın vefatını teessürle öğrendim. Allah'tan merhumeye rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen Çayırlı, "Çileli Bülbül", "Son Nefes", "Kadın Asla Unutmaz", "Ayrılık" gibi sinema filmlerinin müziklerini yaptı.

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