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Türk şarkıcı Ayşegül Coşkun İran’da başrolü kaptı

Türk şarkıcı Ayşegül Coşkun, İran yapımı ‘Motreb’ (Çalgıcı) filminde başrol oynadı.

24.12.2019  02:30 - Güncelleme: 24.12.2019  02:30

Filmde kendisi gibi Türk bir şarkıcıyı oynayan Coşkun geçtiğimiz ay vizyona giren filmin Tahran’da gerçekleşen galasında büyük ilgi gördü. “Duvardaki Gülüşler”, “Liman”, “Deniz Ol Gel” isimli şarkılarıyla müzik camiasında ismini duyuran Ayşegül Coşkun, “Motreb” filmi için “İlahi Kader” isimli bir şarkı besteledi. Şarkı Türkiye’de ve İran’da en çok dinlenenler arasına girdi. Ayşegül Coşkun, projeye nasıl dahil olduğunu şöyle anlattı: “Farsça konuşabilen, müzikle uğraşan bir Türk oyuncu istiyorlardı. Kliplerimi izlemişler, kameraya yakıştığımı ve mimiklerimi beğenmişler. Film için önce Meryem Uzerli düşünülmüş ama Farsça bilmediği için olmamış. Çocukluğumdan beri Farsça’ya merakım var. Teklif gelince o dili konuşan arkadaşlarımla 15 gün geçirdim, gece gündüz pratik yaptım.” Mostofo Kiaei‘nin yönettiği ve yapımcısı olduğu filmde Ayşegül Coşkun’un yanı sıra İran’lı oyuncular Elnaz Shakerdoost, Parviz Parastoui ve Mohsen Kiaee rol alıyor. İran’da gösterimde olan film ilk gün, ilk hafta ve ilk ay en çok izlenen film rekorunu da kırdı. 

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