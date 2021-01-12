Türkan Şoray estetik yaptırdı! İşte 'Sultan'ın son hali

12 Ocak 2021 Salı 13:48 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 13:48

Türkan Şoray, yüz gerdirme operasyonu sonrası ilk fotoğrafını paylaştı. Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Türkan Şoray'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi. Yeşilçam'ın sultanı, sinemaya adım attığı ilk yıllarda da yaptırdığı estetik ameliyatıyla çok farklı bir görünüme kavuşmıştu. İşte güzel oyuncunun son hali...

Geçtiğimiz aylarda Türkan Şoray'ın Fransız Askısı yaptırdığı iddia edilmişti. Türkan Şoray'ın Instagram'dan yaptığı son paylaşım bu iddiaları güçlendirdi. Türkan Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı.

Usta oyuncunun Yıldırım Mayruk'un defilesindeki son görüntüsü estetik operasyonunu ele vermişti. Estetik operasyonla 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

Seda Sayan gibi yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı söylenen usta oyuncu Türkan Şoray, dört ayın ardından ilk kez fotoğrafını yayınladı.

75 yaşındaki sanatçının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Operasyon sonrası uzun bir süre dinlenmeye çekilen Şoray, evinden çekilen fotoğrafı yayınlayarak ‘Sizleri çok özlemişim’ notunu düştü.

TÜRKAN ŞORAY'IN ESTETİKSİZ VE İLK ESTETİK SONRASI FOTOĞRAFI