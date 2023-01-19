İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2023 Perşembe / 27 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8036
  • EURO
    20,3488
  • ALTIN
    1158.59
  • BIST100
    5392.31
Magazin

''Türkçe Rap'' yarım milyona ulaştı

Rap dünyasının nabzını tutan Türkçe Rap Instagram sayfası ailesi büyümeye devam ediyor. Rap'çi Emir Gülcan'ın kurduğu, rap müzik sektöründe referans noktası haline gelen sayfa 500 bin takipçi barajına ulaştı.

19 Ocak 2023 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
''Türkçe Rap'' yarım milyona ulaştı
ABONE OL

Kendisi de rap'çi olan Emir Gülcan'ın sektöre katkı sunmak amacıyla Instagram üzerinden hayata geçirdiği müzik sayfası Türkçe Rap, rap tutkunlarının en çok ziyaret ettiği sosyal mecra olmaya yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendi alanında en çok etkileşim alan, çalma listelerine yön verip sektöre yeni isimler kazandıran Türkçe Rap, yarım milyon barajına merdiven dayadı.

HEDEFİMİZ 1 MİLYON TAKİPÇİ

Şu sıralar "Nankör" adını verdiği yeni single'ının da heyecanını yaşayan Emir Gülcan, "Şimdilerde çifte mutluluk yaşıyorum. Hem şarkım hem de Türkçe Rap sayfamız büyük ilgi görüyor. 2023 hedefimiz çıtayı daha da yükseğe taşımak" diyerek iddialı konuştu. Başarılı rap'çi, rap dünyasının nabzını tutmasının yanı sıra yeni isimlere ve festivallere verdiği destekle de takdir toplayan sitenin takipçi hedefini 1 milyon olarak açıkladı.

SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Türkçe Rap'in rap müzik dünyasında referans noktası haline geldiğini belirten Emir Gülcan, bunun kendilerine yüklediği sorumluluğun farkında olduklarını belirtip ekledi: "Bizim amacımız takipçi toplayıp beğeni almaktan çok daha fazlası. Rap kültürüne, bu kültürün gelişmesine, bu müziğe gönül verenleri motive etmeye odaklıyız. Gelen tepkilerden ve gösterilen ilgiden doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Aynı duyarlılıkla çizgimizi hep koruyacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.