TürkMedya Dijital Grup'a İz Bırakanlar Ödülü

İş, sanat, spor ve medya dünyasından "iz bırakan" isimler görkemli bir törenle ödüllerini aldı.
Türk Tiyatrosuna İz Bırakan Kadın Oyuncu Onur Ödülü'nü Nevra Serezli, Türk Tiyatrosuna İz Bırakan Erkek Oyuncu Ödülü'nü Erhan Yazıcıoğlu, Türk Halk Müziği Kategorisinde İz Bırakan Sanatçı Ödülü'nü Yavuz Bingöl'ün aldığı törende Magazin Röportaj Kategorisinde İz Bırakanlar Ödülü Gündem Yaratan Röportajlarıyla TürkMedya Dijital Grup Magazin Müdürü Yasemin İlan'a verildi.
"TÜRKMEDYA DİJİTAL GRUBU MAGAZİNDE FARK YARATMAYA DEVAM EDECEK"
Plaketini ünlü sunucu Ece Erken'in elinden alan Yasemin İlan 'İz Bırakanlar' tanımlaması ile onurlandırılmanın gururunu yaşadığını belirtirken TürkMedya Dijital Grubu'nun magazinde fark yaratmaya devam edeceğini dile getirdi.