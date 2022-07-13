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Magazin

Türkücü Ceylan'ın acı günü

Bir süredir kanser tedavisi gören türkücü Ceylan Avcı'nın ablası Nalan Avcı vefat etti. Nalan Avcı, (52) Levent Camii'ndeki törenin ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

DHA13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
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Türkücü Ceylan'ın bir süredir kanser tedavisi gören ablası Nalan Avcı 52 yaşında hayatını kaybetti. Avcı için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Avcı'nın ailesi, sevenleri ve yakınlarının yanı sıra Ceylan'ın arkadaşı şarkıcı Alişan da katıldı.

Ceylan uzun süre ablasının tabutunun başından ayrılmadı.

Ceylan ve ailesi taziyeleri kabul ederken annesi Türkan Avcı, törende fenalaşınca sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Nalan Avcı için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Nalan Avcı'nın Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

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