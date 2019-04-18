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Türkücü Yusuf Harputlu hapisle yargılanacak

Türkücü Yusuf Harputlu için bir mağaza çalışanı iki kadını darp etmek ve mağazadaki mallara zarar vermekten 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Harputlu, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak

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Türkücü Yusuf Harputlu, Ekim 2018'de Azeri asıllı eşi Befrin Harputlu'yla birlikte Alibeyköy'deki bir AVM'ye gitti. AVM içindeki bir giyim mağazasına giren Harputlu'nun eşi, mağazada bir pantolon beğendi. İddiaya göre, Befrin Harputlu'nun beğendiği pantolonun siyah rengi yoktu. Bunun üzerine Yusuf Harputlu, mağaza çalışanıyla tartışmaya başladı. Ünlü türkücü, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Yusuf Harputlu'yum" diye bağırıp hakaret içerikli sözler söyleyerek mağaza çalışanı Emine Y. ve Kader Y.'yi yumruklamaya başladı. Harputlu, çalışanları darp ettikten sonra mağazadaki kıyafetleri ve stantları dağıtıp eşyaları kırdı.
 
KADINLAR DARP RAPORU ALDILAR
 
Olay sonrası iki kadın çalışan, başvurdukları devlet hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra darp raporuyla birlikte Alibeyköy Polis Merkezi'ne başvurarak Harputlu'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ünlü şarkıcıya; mağaza çalışanı iki kadını darp ve hakaret edip mağazanın mallarına zarar verdiği gerekçesiyle altı yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Harputlu, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
 
'O KİŞİ BEN DEĞİLİM' DEMİŞTİ
 
Sabah'ın haberine göre, AVM'deki darp olayının hakkında açıklama yapan türkücü, oradaki kişinin kendisi değil, kuzeni olduğunu söylemişti. Harputlu, "Kuzenim Serdar, bana çok benzer. Haberi şimdi gördüm, olayı amcamdan biliyorum. O semte hiç gitmedim, dediğiniz AVM'yi bilmiyorum" demişti.

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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