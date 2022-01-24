Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan'ı Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında? Özgü Kaya dizileri

24 Ocak 2022 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:16

Üç Kız Kardeş dizisinde kardeşlerin en büyüğü olan Türkan'ı canlandıracak olan Özgü Kaya hakkında araştırmalar hız kazandı. Kanal D'de başlayacak olan yeni diziden ilk fragman yayınlandı. Fragmanı izleyenler "Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında? Özgü Kaya hangi dizilerde oynadı?" gibi soruların cevabını aramaya başladı. İşte Özgü Kaya dizileri, hayatı ve biyografisi

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

1996 doğumlu olan Özgü Kaya İstanbul'da doğmuştur. Memleketi uşak Eşmed'dir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitimine devam etmektedir.

1,68 boyunda olan oyuncunun burcu ikizlerdir.

Özgü Kaya'nın İlk yer aldığı dizi 2017 yılında yayınlanan Adı Efsane dizisidir.

Dizide canlandırdığı Sibel Yılmaz isimli karakter ile adını duyuran Özgü Kaya, suanda Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez isimli dizide Sevda karakterine hayat vermiştir.

Özgü Kaya; Kimse Bilmez, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Adı Efsane yapımlarında yer almıştır.

2017Adı Efsane (Sibel Yılmaz)

2018-2019Mehmetçik Kut'ül Amare / Mehmetçik Kutlu Zafer (Zeynep)

2019Kimse Bilmez (Sevda Eğilmez)

2022 Üç Kız Kardeş (Türkan)

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" dizisi birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak. Dizide üç kız kardeşi Berker Güven, Özgü Kaya ve Almila Ada canlandıracak.