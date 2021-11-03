3 Kasım 2021 Çarşamba 15:57 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:57

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora, dizide dikkat çeken oyuncular arasında yer almayı başardı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Ekin Koç gibi isimlerin paylaştığı Üç Kuruş dizisindeki performansıyla büyüleyen Aslıhan Malbora, İlk olarak oyunculuk kariyerine 2017 yılında yayınlanan Seven Ne Yapmaz dizisi ile adım atmıştır. Peki Üç Kuruş Leyla kimdir? Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? İşte hyatı, boyu, yaşı ve oynadığı diziler.

ÜÇ KURUŞ LEYLA KİMDİR?

Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora, Kartal'ın kız kardeşidir. Üç Kuruş Leyla karakteri; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe'ye çekilmektedir.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora, 1995 tarihinde Afyon´da dünyaya geldi. Oyuncu daha önceden Her Yerde Sen dizisinde de yer almıştır. Aslıhan Malbora'nın boyu 1.63'tür.

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okumuştur.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim almış, ardından ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında 'Seven Ne Yapmaz' isimli dizi ile adım attı, ardından ise 'Kalbimin Sultanı' dizisinde oynadı.

2019 yılında rol aldığı 'Her Yerde Sen' dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çeken Aslıhan Malbora, bu zamana kadar çok sayıda dizi projesinde yer aldı.

İlk filmi ise 2020 tarihinde vizyona giren 'Aile Hükümeti'dir.