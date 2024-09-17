Uçakta kedi kavgası! İbrahim Tatlıses'in kızı karakolluk oldu

Olay, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında meydana geldi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum'dan İstanbul'a gelen THY uçağına bindi. Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı.

THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu.

Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak Tatlıses burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.