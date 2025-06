TRT 1 ekranında yeni bir yarışma programı başlıyor. Oyuncu Ufuk Özkan'ın sunacağı Kim Gitsin'in ilk tanıtımı da yayınlandı. Yayınlanan tanıtım kısa süre sonra sosyal medyada ilgi uyandırdı.

KİM GİTSİN'DE 5 YARIŞMACI 5 ZORLU ETAPTA MÜCADELE EDECEK

Yarışmacıların her biri bilgisiyle ortak kasaya para kazandıracak. Etabı kazanansa, bir kişiyi elemek zorunda. Ve elenenin kazandırdığı para da kasadan silinecek. Bu yarışmada doğru cevap kadar, doğru kişiyle yarışmak da önemli. Her soru bir fırsat, her karar bir dönüm noktası.