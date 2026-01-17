Ufuk Özkan, bir süredir siroz ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Kamuoyundan destek isteyen Umut Özkan, "Üzülerek paylaşmak isterim ki donör testim olumsuz sonuçlanmıştır" dedi. Özkan, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Abimin karaciğer nakli sürecinde donör arayışımız devam ediyor. Bu hassas süreçte gösterilen her ilgi, her iyi niyet ve her paylaşım bizim için son derece kıymetli. Özellikle belirtmek isterim ki abimle geçmişte tiyatro, sinema, dizi ve reklam projelerinde birlikte çalışmış, kamera önü ya da kamera arkasında aynı seti ve aynı emeği paylaşmış kişilerin donör olması durumunda süreç tıbbi ve idari açıdan çok daha hızlı ve sağlıklı ilerleyebilmektedir.

Bu nedenle başta tiyatro, sinema ve televizyon camiası olmak üzere abimle yolu kesişmiş tüm meslektaşların ve dostların bu çağrıya destek olmaları, paylaşmaları ve duyurmaları büyük önem taşıyor. Yapılacak her paylaşım bir hayata yeniden tutulmasına vesile olabilir