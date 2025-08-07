Uğur Işılak rüzgar gibi esti... Kültür Yolu Festivali'nde muhteşem konser

Uğur Işılak, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserde Nevşehirli hayranlarına unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde sahne Uğur Işılak'ın oldu. Nevşehirliler Işılak'ın duygu yüklü şarkılarıyla müzik dolu bir yolculuğa çıktı.

Sazıyla sahne alan Işılak konserinde, "Bu Dünya Dar Gelir Bize", "Çekip Giderim", "İçinde Bir Sızı Kalır", "Eski Tadım Yok Artık" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Halk ozanı Aşık Veysel'i de yad eden şarkıcı sahnede yaptığı konuşmada, "Bugün Nevşehir'de sizlerle aynı havayı teneffüs etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzelliği bize bahşettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ülkemizin her yerinde Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Kültürümüze bu denli kıymet verdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza buradan müteşekkir olduğumuzu ifade ediyor, organizasyonda emeği geçen bütün dostlara kocaman bir alkış istiyoruz" ifadelerini kullandı.