Uğur Kardaş kimdir kaç yaşında? MasterChef Uğur Kardaş aslen nereli? MasterChef birincisi Uğur Kardaş mi olacak? Uğur Kardaş MasterChef'te şampiyon olacak mı? MasterChef Türkiye finali öncesinde Uğur neler söyledi? soruların yanıtları araştırılıyor. TV8 kanalının büyük ilgiyle izlenen MasterChef yarışması Türkiye'de finale kalan iki isimden biri olan Uğur Kardaş hakkında meraklı arayış sürüyor. MasterChef Türkiye yarışmasında büyük mücadele veren Uğur Kardaş finale kalmayı başardı. Final bölümü ile bu akşam ekrana gelecek TV8 MasterChef Türkiye izleyenleri ekrana kilitleyecek. MasterChef Uğur Kardaş'in rakibi ise Kerem oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programının yarışmacıları izleyici tarafından merak ediliyor. MasterChef'te yaptığı yemeklerle izleyicinin dikkatini çeken Uğur Kardaş merak edilen isimler arasında. Uğur Kardaş kimdiri hayatı kariyeri hakkındaki son dakika haberler biyografi detayları star.com.tr'de.

UĞUR'DAN FİNAL İÇİN AÇIKLAMALAR



Yarışmada en çok dokunulmazlık yarışını kendisinin kazandığını söyleyen Uğur, diğer yarışmacıları eleştirerek 'Ben bu yarışmaya tek geldim, buradan tek gideceğim, diğerleri gibi birilerinin yanında yer alıp yoluma devam edeyim gibi bir düşüncem hiç olmadı' diye konuştu.



MasterChef Türkiye sayesinde kendisini çok geliştirdiğini ve çekimler dışında da gelişimi için çok çalıştığını söyleyen Uğur, büyük finalde kazanmak için hayli iddialı olduğunu dile getirdi.





Uğur Kardaş MasterChef yarışmasının en başından beri 'düşman kardeşi' Kerem ile birlikte favori isimlerinden biri olarak gösteriliyordu. Şimdi Uğur ve Kerem masterchef birincisi olmak için yarışacaklar ve kazanan 100 bin lirayı alacak.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?



MasterChef finalisti Uğur Kardaş 22 yaşında. MasterChef adayı Uğur Kardaş aslen Çanakkale'li. 1996 yılında doğan Uğur Kardaş ilk ve orta öğreniminin ardından Çanakkale Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’de okudu. Liseyi tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanan Uğur Kardaş, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’de Gastronomi Bölümü’nden mezun.

Bekar olan Uğur, Çanakkaleli. Her fırsatta Çanakkaleli olduğundan bahseden Uğur, küçük yaşlardan beri mutfağa ilgili olduğunu ilk bölümlerden itibaren dile getirmişti.





Uğur, 'dedelik mesleğini' sonuna kadar yaşatacağını her fırsatta dile getiriyor.



Özellikle et yemeklerinde iddialı olan Uğur, kendine özgü pişirme yöntemleri ile hem jüri üyelerini hem de izleyicileri zaman zaman şaşırtıyor.

HOBİSİ MOTOSİKLET :

Yaşamını İstanbul’da İdari Yönetici olarak sürdüren Uğur Kardaş'ın en büyük tutkusu motosikletler. Deniz sporlarıyla da ilgilenen Uğur Kardaş uzun saçlarıyla dikkat çekiyor.

Masterchef yarışması boyunca saçlarını toplu tutan Uğur Kardaş, instagram hesabındaki paylaşımlarında ise onları açık bırakmış. Bu haliyle ekrandakinden hayli farklı görünen Uğur Kardaş, genç kızların beğenisi topluyor.

Uğur Kardaş Masterhcef yarışmasının bir bölümünde babasıyla birlikte yarışmıştı ve birincilik almıştı.

Bu fotoğraftaki ise Uğur Kardaş'ın annesi...