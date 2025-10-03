‘Umut Gemisi' Gönül Dağı'nda… Filistin'e destek mesajı sosyal medyayı salladı

Altı sezondur TRT 1 ekranlarında beğeniyle izlenen Gönül Dağı, toplumsal sorunlara ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle de dikkat çekiyor. Gençlerin yaratıcılıklarını geliştirerek onları icat yapmaları ve proje üretmeleri için teşvik eden dizi, bu kez Filistin'de iki yıldan bu yana yaşanan insanlık dramına tepki göstererek, tüm dünyayı bu zalime karşı durmaya çağırıyor.

Gönül Dağı'nın 4 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak yüz seksen yedinci bölümünde, en son insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan, gemilere saldıran ve içlerinde Türklerin de yer aldığı aktivistleri alıkoyan zalim İsrail'i kınayan bir bölüm, ön izleme olarak sosyal medyada yayınlandı.

UMUT GEMİSİ, GEDELLİ'DEN GAZZE'YE YOLA ÇIKIYOR

Ön izlemede, Divane kâğıttan yaptığı kayığı dereye koyup yüzdürmeye çalışıyor ve nereye gönderiyorsun bu kayığı diye soranlara "Gazze'ye, masumlara, çaresizlere, açlıktan ölenlere ve çocuklara göndereceğini" söylüyor. "Kâğıttan yaptığın kayık ıslanır oraya nasıl gidecek?" sorusuna Divane'nin verdiği yanıt ise izleyenleri hüzünlendiriyor: "Niye gitmesin? Duadır bu, yakarıştır, içimdeki acıdır, her gece başımı yastığa koyduğumda içime çöken hüzündür, hazandır, yaradır, ateştir bu? Neden gitmesin?"

Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.