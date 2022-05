Sanat ve magazin dünyası mensuplarının Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gündemine ilişkin yaptığı açıklamalar her zaman dikkat çekiyor. Özellikle gündemde hararetle tartışılan konularda yapılan değerlendirmeler bir yandan büyük destek bulurken bir yandan da sert şekilde tepki çekiyor. Bu kapsamda dikkat çekecek son açıklama Sadakatsiz dizisinden ayrıldıktan sonra Gülümse Kaderine dizisinde rol almaya başlayan oyuncu Burak Sergen'den geldi.

Sergen, Sabah Gazetesi'ne konuştu. Sergen, toplumun sık sık tartıştığı konulardan biri olan 'Sanatçı muhalif mi olmalı mı?' sorusuna cevap verdi.

"HER ŞEYE KARŞI ÇIKMAK MUHALİFLİK DEĞİL"

Her şeyi eleştirmenin muhaliflik olmayacağını söyleyen ünlü oyuncu, "Genelde sanatçı muhaliftir çünkü muhalif kanaldan beslenirler. Ama bu muhaliflik bizim anladığımız muhaliflik değil. 'Her şeye karşı geliyorum, hiçbir kural tanımam, her şeyi eleştiririm çünkü ben sanatçıyım' demek değil.

"SANATÇI DOĞRU MESAJI VERMELİ"

Ahlaki değerleri, geleneklerimizi, toplumsal değerleri göz ardı ederek muhaliflik yapılmaz. Yapan da zaten sanatçı değildir. Sanatçıyı rol-model alanlar da olduğu için yanlış mesajlar vermemek gerekiyor. Vicdanlı, ahlaklı, örfüne, adetine, geleneklerine bağlı sanatçılar rol model alınmalı derken işte bunu söylüyorum. Sanatçılar doğru mesaj vermeli.

"SIRF MUHALİF OLACAĞIM DİYE HAK YENMEZ"

Her şeyi eleştirmek muhaliflik anlamına gelmez. Güzel yapılan işleri de takdir etmeliyiz. Bir söz var 'Yiğidi öldür ama hakkını yeme' diye. Yani sırf muhalif olacağım diye hak da yememek gerekiyor.

"SAĞLIK SİSTEMİMİZ GAYET İYİ"

Bakın sağlık sistemimiz gayet iyi. Bunu görmezden gelip, sadece eleştirmek olmaz." diye konuştu.