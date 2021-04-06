Ünlü oyuncu Canan Ergüder'den sevenlerini üzen haber: Kanser teşhisi konuldu

06 Nisan 2021 Salı 12:45 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 12:48

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder'den sevenlerini üzen bir haber geldi.

43 yaşındaki oyuncuya meme kanseri teşhisi konuldu. 'Menajerimi Ara' dizisinden ayrılmak için yapım ekibinden izin isteyen oyuncu, yakın zamanda kemoterapi görecek.

Sosyal medya hesabınsan sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Canan Ergüder, şu ifadeleri kullandı:

'Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım,

Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. '