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Magazin

Ünlü oyuncu Çetin Altay'ın acı günü

Canlandırdığı Karadenizli karakterlerle tanınıp sevilen oyuncu Çetin Altay'ın annesi Sadiye Altay vefat etti.

DHA25 Kasım 2021 Perşembe 13:56 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:56
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Oyuncu Çetin Altay'ın annesi Sadiye Altay hayatını kaybetti.

Altay, acısını sosyal medyada şu sözlerle paylaştı: "Çok üzgünüm annem. Çok üzgünüm. Yoksun artık ve bir daha olmayacağını bilmek o kadar acıtıyor ki canımı. Çok başka bir duyguymuş artık bir daha olmayacağına alışmaya çalışmak ve bir daha istesem de tartışamayacağımızı bilmek. En çok da bu dokundu bana. Meğer o çok darlandığımı zannettiğim tartışmalar ne güzelmiş de kıymetini bilememişim cehaletimden. Öyleymiş gerçekten şimdi anladım ama çok geç tabi. Seni bilerek hiç üzmedim ama bilmeyerek, istemeyerek üzdüğüm her an için çok özür dilerim. Yattığın yer nur dolsun mekanın cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı annem ama şimdilik. Seni çok seviyorum. Annem gerçekten çok canım yandı, çok."

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