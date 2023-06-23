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Magazin

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik kaza geçirdi

Beşiktaş'ın Bebek semtinde oyuncu Görkem Sevindik, motosikletiyle ilerlediği esnada aniden açılan otomobil kapısına çarparak kaza yaptı. Eli kırılan oyuncunun yaşadığı kaza kameraya yansıdı.

IHA23 Haziran 2023 Cuma 13:43 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Görkem Sevindik kaza geçirdi
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Kaza, dün saat 15.00'te Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Bebek istikametine giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duran bir araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı. Kaza sonucu yola savrulan motosikletteki Görkem Sevindik elinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar Sevindik'in yardımına koştu. Elinde kırık oluştuğu belirlenen Sevindik telefonla arkadaşını aradı. Arkadaşıyla birlikte hastaneye giden Sevindik'in kırıklar olan elinin alçıya alındığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Sevindik motosikletiyle seyir halindeyken aniden açılan otomobil kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan oyuncunun yardımına vatandaşlar koşuyor.

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