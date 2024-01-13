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Ünlü oyuncu Halil Ergün ölümden döndü! O anlar kamerada

Ünlü oyuncu Halil Ergün, Şişli'de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yan şeritteki bir araca çarptı, ardından aracıyla kaldırıma çıktı.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Halil Ergün ölümden döndü! O anlar kamerada
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Şişli Halaskargazi Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, sabah saatlerinde evinden çıkan ünlü oyuncu Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı. O esnada ünlü oyuncu, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra ise aracıyla kaldırıma çıktı.

Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kazanın şokuyla aracından inen Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu

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