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Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı. Karantinada olan Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:22
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PERA Palas adlı dijital dizide başrol oynayan Hazal Kaya koronavirüse yakalandı.

Kaya'nın PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildiği öğrenildi.

Karantinada olan Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.

Evinde tedavi gören 30 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba, çıkan haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen Kovid oldum. Ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Aslında ağır bir grip gibi yaşıyorum. Bütün 'geçmiş olsun' mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum.

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