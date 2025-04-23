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Magazin

Ünlü oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti

'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular' ve 'Teşkilat'ın aralarında bulunduğu yapımlarda rol alan oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 07:42 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti
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Vefat haberini Düşkapanı Sanat Merkezi'nin duyurduğu sanatçının cenazesi, Ankara'da bugün öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle tanınan ve 1963 yılında Ankara'da doğan Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda eğitim aldı.

Lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatroya başlayan Okay, ilk oyunu "Bozuk Para"yı Ankara Komedi Sahnesi'nde oynadı.

Okay, daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Sanatçı, Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile Kaktüs Kabare'de uzun yıllar boyunca birçok çocuk oyununun yanı sıra "Ölelim mi Gülelim mi?" adlı oyunda performans sergiledi.

Kaktüs Kabare'den 1989 yılında ayrılarak "Dostlarımız" dizisiyle kamera önü oyunculuğuna başlayan Okay, "Ferhunde Hanımlar" (Kiraz), "Bizim Evin Halleri" (Pembe), "Yamak Ahmet" (Hala), "Rumuz Cavidan" (Zişan), "Yalancı Bahar", "Derin Sular", "Anne" ve "Teşkilat" gibi birçok dizide rol aldı.

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