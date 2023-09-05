Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti. 81 yaşındaki oyuncu, Ruhsar, Mahkum, Ezel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl gibi önemli dizilerde rol aldı. Peki Mehmet Ulay kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun hayatı ve kariyeri

ÜNLÜ OYUNCU MEHMET ULAY HAYATINI KAYBETTİ!



Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden olan Mehmet Ulay'dan acı haber geldi. Usta oyuncunun vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Pek çok dizide yer alan Mehmet Ulay, Almanya'da yaşamını yitirdi. Mehmet Ulay'ın bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu.

MEHMET ULAY KİMDİR?



Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

MEHMET ULAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022

Seni Çok Bekledim - 2021

Hükümsüz - 2021

Hakan: Muhafız - 2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2018-2019

Baba Candır - 2015

Şimdi Onlar Düşünsün - 2014

Ağlatan Dans - 2014

Pod Prikritie - 2014

Kızıl Elma - 2014

Muhteşem Yüzyıl - 2014

Böyle Bitmesin - 2013

Galip Derviş - 2013

Tozlu Yollar - 2013

Yol Ayrımı - 2013

Mavi Kelebekler - 2011-2012

Ezel - 2011

Arka Sıradakiler - 2007-2010

Şubat Soğuğu - 2006

AB'nin Yolları Taştan - 2005

Emret Komutanım - 2005

Sular Durulmuyor - 2004

Şakir Efendi - 2004

En İyi Arkadaşım - 2003

Oğlum İçin - 2003

Giz - 2003

Para=Dolar - 2002

Kurşun Asker - 2002

Yarım Elma - 2002

Avcı - 2001

Cinlerle Periler - 2001

Yeni Hayat - 2001

Ölümün El Yazısı - 2000

Üvey Baba - 2000

Küçük Besleme - 1999

Kadınlar Kulübü - 1999

Akşam Güneşi - 1999

İki Arkadaş - 1998

Sibel - 1998

Deli Divane - 1997

Gülüm - 1997

Hemşerim - 1997

Ruhsar - 1997

Kurtuluş - 1996

Süper Baba - 1993

Deniz Gurbetçileri - 1991

Can Şenliği - 1989