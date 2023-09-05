Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti. 81 yaşındaki oyuncu, Ruhsar, Mahkum, Ezel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl gibi önemli dizilerde rol aldı. Peki Mehmet Ulay kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun hayatı ve kariyeri
ÜNLÜ OYUNCU MEHMET ULAY HAYATINI KAYBETTİ!
Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden olan Mehmet Ulay'dan acı haber geldi. Usta oyuncunun vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Pek çok dizide yer alan Mehmet Ulay, Almanya'da yaşamını yitirdi. Mehmet Ulay'ın bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu.
MEHMET ULAY KİMDİR?
Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.
MEHMET ULAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022
Seni Çok Bekledim - 2021
Hükümsüz - 2021
Hakan: Muhafız - 2019
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2018-2019
Baba Candır - 2015
Şimdi Onlar Düşünsün - 2014
Ağlatan Dans - 2014
Pod Prikritie - 2014
Kızıl Elma - 2014
Muhteşem Yüzyıl - 2014
Böyle Bitmesin - 2013
Galip Derviş - 2013
Tozlu Yollar - 2013
Yol Ayrımı - 2013
Mavi Kelebekler - 2011-2012
Ezel - 2011
Arka Sıradakiler - 2007-2010
Şubat Soğuğu - 2006
AB'nin Yolları Taştan - 2005
Emret Komutanım - 2005
Sular Durulmuyor - 2004
Şakir Efendi - 2004
En İyi Arkadaşım - 2003
Oğlum İçin - 2003
Giz - 2003
Para=Dolar - 2002
Kurşun Asker - 2002
Yarım Elma - 2002
Avcı - 2001
Cinlerle Periler - 2001
Yeni Hayat - 2001
Ölümün El Yazısı - 2000
Üvey Baba - 2000
Küçük Besleme - 1999
Kadınlar Kulübü - 1999
Akşam Güneşi - 1999
İki Arkadaş - 1998
Sibel - 1998
Deli Divane - 1997
Gülüm - 1997
Hemşerim - 1997
Ruhsar - 1997
Kurtuluş - 1996
Süper Baba - 1993
Deniz Gurbetçileri - 1991
Can Şenliği - 1989